Mamma e figlia salernitane sottoposte al test coronavirus: quarantena in via precauzionale

Due casi di sospetto coronavirus in provincia di Salerno. Due donne, mamma e figlia, ricoverate all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia per sintomi che riconducono al COVID – 19. Le due donne sono state sottoposte al test ed ora si trovano in isolamento in attesa dell’esito per essere eventualmente trasferite al Cotugno di Napoli.

A destare maggiore preoccupazione è il fatto di essere rientrate dalla Lombardia dove, ricordiamo, c’è la più alta percentuale di contagio di tutta Italia.

E’ di vitale importanza non allarmare nessuno, si tratta due casi SOSPETTI e non accertati, per i quali seguiranno aggiornamenti.