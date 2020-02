Maiori/Sorrento. Bambina cerca la madre che ieri ha tentato il suicidio, appello di Positanonews

Maiori, Costiera Amalfitana. La figlia della giovane donna che in un momento di sconforto ha tentato il suicidio nella giornata di ieri, cerca disperatamente la sua mamma. Il padre, in questo momento a Sorrento con la bimba di cinque anni, ha chiesto alle autorità di sapere dove la donna sia ricoverata, ma non riesce ad ottenere informazioni, si è rivolto a Positanonews.

Lanciamo, dunque, un appello di umanità: se qualcuno dovesse sapere qualcosa o avere qualche informazione, siano essi i nostri lettori, personale sanitario, o autorità, informi quest’uomo chiamandolo al numero telefonico 3668989310, in modo tale da permettergli raggiungere la donna per aiutarla, e farle vedere la figlia, che è disperata.