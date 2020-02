Maiori, saltano I nervi in via Nuova Chiunzi per Sita bloccata nel traffico

Maiori, Costiera amalfitana. Saltano I nervi in via Nuova Chiunzi, dalle primissime notizie giunte in redazione vi sarebbe stata anche una colluttazione ai danni di un’autista della Sita che era del tutto incolpevole visto che le difficoltà di transito erano dovute alle auto parcheggiate ovunque. Intorno al bus diretto a Tramonti sono state udite diverse urla. Il traffico sulla provinciale di Salerno è rimasto bloccato, visto che il pullman non può ripartire. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione. Si attendono aggiornamenti.

Aggiornamenti 18.17 – E’ ripartita la marcia del bus della Sita, con il traffico che si è liberato anche con il sopraggiungere della polizia municipale.

Dalle prime notizie una persona bloccata nel traffico se la sarebbe presa con autista della SITA. Si e è riuscito a sapere solo che c’è stata una discussione accesa, forse una spinta, nessuno si è fatto refertare all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello . Giunti i Carabinieri c’è stato anche un chiarimento.