Maiori, rissa in via Nuova Chiunzi: colpito autista Sita

Rissa in via Nuova Chiunzi, a Maiori. La notizia è di pochi minuti fa, infatti secondo le primissime notizie giunte in redazione, nella colluttazione, è stato colpito un’autista della Sita, che si presume essere stato aggredito e picchiato, ricevendo un pugno nell’occhio. Intorno al bus diretto a Tramonti sono state udite diverse urla, ma non si conosce ancora il motivo delle avvenute aggressioni. Il traffico sulla provinciale è attualmente bloccato, visto che il pullman non può ripartire. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione. Si attendono aggiornamenti.

Aggiornamenti 18.17 – E’ ripartita la marcia del bus della Sita, con il traffico che si è liberato anche con il sopraggiungere della polizia municipale. I motivi della rissa sono ancora poco chiari, ma si presume che a scatenare gli screzi, sia stato qualche impedimento alla viabilità sul trafficato asse viario provinciale.