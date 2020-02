Maiori. Ripristinata la normale circolazione sulla Statale 163 “Amalfitana”, in località Cavallo Morto

CAMPANIA, ANAS: RIPRISTINATA LA NORMALE CIRCOLAZIONE SULLA STATALE 163 “AMALFITANA”, IN LOCALITÀ CAVALLO MORTO (SA)

A seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa a cura della Regione Campania, in qualità di ente competente, è stata ripristinata la normale circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 38,000, in zona Cavallo Morto, nel comune di Maiori (SA).

Nel dettaglio, è stato rimosso il senso unico alternato della circolazione, precedentemente istituito per consentire gli interventi di messa in sicurezza in conseguenza della caduta di massi sul piano viabile, verificatasi in data 17 ottobre 2019.