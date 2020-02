Maiori. Questa sera alcol test gratuiti, vietati al nord per il coronavirus: perplessità sui social

“I Colibrì” saranno presenti con il loro camper dove, nel corso della serata di questo 24 febbraio, sarà offerta la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad alcol test per valutare l‘opportunità di mettersi alla guida senza pericolo per se stessi e per gli altri. L’iniziativa si svolgerà in occasione della serata danzante di stasera, 24 febbraio, presso la tendostruttura del porto di Maiori, di concerto con l’associazione “Costiera Creativa”, organizzatrice dell’evento.

Una splendida iniziativa che ha anche suscitato diverse perplessità. Non sappiamo se sia frutto del panico e della psicosi che sta generando il coronavirus, ma sui social in molti mettono in discussione la scelta da parte del volontariato.

Intanto ricordiamo che già in Lombardia e Veneto è stato emanato un decreto legge che vieta rigorosamente di effettuare gli alcol test a causa della recente diffusione su scala mondiale del coronaviurs, che nelle ultime ore comincia a destare preoccupazioni anche in Italia.

Ad ogni modo il Ministero dell’Interno ha rilasciato un vademecum per le forze di polizia al fine di ridurre al minimo il pericolo di eventuali contagi. Tra le varie disposizioni si raccomanda che nei servizi di controllo del territorio, come quelli svolti dalla Polizia Stradale e Ferroviaria, in cui generalmente si verifica il contatto diretto con soggetti non immediatamente identificabili, il personale operante debba essere dotato di guanti e maschere facciali FFP3 da utilizzare nel caso in cui si verifichino concrete condizioni di rischio.