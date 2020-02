Maiori. Parte la Stagione Teatrale Enzo Sarno: venerdì 7 Lalla Esposito in “Nino – Omaggio a Nino Rota”

Parte a Maiori la Stagione teatrale Enzo Sarno: venerdì 7 Lalla Esposito in “Nino – Omaggio a Nino Rota”

É Lalla Esposito ad inaugurare a Maiori venerdì 7 febbraio alle 20.00, al Salone degli Affreschi in Palazzo Mezzacapo, la terza Stagione Teatrale Città di Maiori “Enzo Sarno”. La cantattrice porterà in scena lo spettacolo “Nino – Omaggio a Nino Rota” e sarà accompagnata al pianoforte dal Maestro Antonio Ottaviano. Nel corso dello spettacolo Lalla Esposito darà di nuovo vita al mondo musicale di Nino Rota, recitando e cantando, trasformandosi di volta in volta nei vari personaggi che hanno popolato l’immaginario di registi come Fellini, Coppola e Wertmüller.

Lalla salirà sul palco con una valigia piena dei suoi piccoli oggetti, strumenti per rendere il sogno in qualche modo più reale. Ad attenderla un musicista che la prenderà per mano e attraverso le note realizzeranno il loro scopo comune: incontrare l’amico magico.

Tutto avverrà senza interruzione tra parole recitate e musica, come soffiando su una girandola che dopo aver vibrato per l’effetto del vento, torna al punto di partenza per incominciare a vibrare ancora una volta. Compiuto il sogno, le note andranno ad essere sempre più deboli, la valigia della donna riaccoglierà il suo contenuto e in quel dormiveglia, in quel dolce attimo tra la veglia e il sonno, saranno già spariti, pronti per diventare di nuovo vento, energia per nuove girandole.

Lo spettacolo “Nino – Omaggio a Nino Rota” è ad ingresso gratuito.

Info e prenotazioni:

Per info e prenotazioni è possibile telefonare o mandare un messaggio Whatsapp al numero

3298268957. Per i tre spettacoli a pagamento “Donne”, “A tutti ma non a me” e “Forse a

volte ritornano”, il costo del biglietto intero è di 12 euro, 8 euro ridotto per i bambini. È

possibile anche acquistare l’abbonamento per i tre spettacoli al costo di 30 euro. Ingresso

ridotto per gruppi di almeno 8 persone con prenotazione telefonica al costo di 10 euro a

persona.