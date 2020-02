Maiori. Lutto per Silvia Rossi Barela

Maiori, Costiera amalfitana . Lutto per Silvia Rossi Barela , lascia il figlio il dottor Giancarlo Barela, titolare della farmacia Barela, con la moglie Michela e la nipotina Emma. Originaria di Salerno ha gestito per una vita la farmacia circondata dalla stima e il rispetto degli abitanti della cittadina della Costa d’ Amalfi . Toccante il ricordo di Sigismondo Nastri.

“Quando Antonio era piccolo – aveva forse quattro anni – e uscivamo a passeggio sul lungomare, mi chiedeva sempre: “Papà, portami dal mago”. Che era un signore affabile, simpaticissimo, conversatore amabile, capace di conquistare un bambino con piccoli innocenti giochi di abilità, per i quali Antonio non riusciva a trovare spiegazione. Come, ad esempio, fare scomparire e riapparire una monetina sul palmo di una mano. Mi riferisco al dottor Renato Barela, agronomo (credo che fosse funzionario dell’Ispettorato dell’agricoltura), il quale nei momenti liberi s’intratteneva nella farmacia della moglie, la dottoressa Silvia Rossi, situata allora sul lungomare di Maiori (poi s’è trasferita sotto l’albergo Panorama). Addirittura il “mago” riuscì una volta a bruciare un foglio di carta semplicemente appoggiandolo a una lente d’ingrandimento volta verso il sole. Ad Antonio sembrò una cosa soprannaturale, gli si illuminarono gli occhi. La dottoressa Silvia, pur impegnata dietro il bancone a soddisfare le richieste della clientela, la “spedizione” di ricette mediche, sorrideva compiaciuta. Non era soltanto una professionista attenta, scrupolosa, paziente, disponibile, ma una persona che si distingueva per eleganza, classe, signorilità. Mia suocera, salernitana doc, mi parlava con ammirazione di lei e della sua famiglia. Le ultime volte che l’ho vista stava seduta all’ingresso secondario della farmacia, protetta dallo sguardo vigile del maestoso cane.

È di poco fa la notizia della dipartita, in veneranda età. Una notizia che mi rattrista molto.

Anche a nome di mia moglie esprimo sentimenti di vivissimo cordoglio al figlio Giancarlo, che ne segue le orme con lo stesso stile, la stessa sensibilità, alla nuora, Michela, alla diletta nipotina Emma, a tutti i parenti, rammaricato di non poter essere presente, domattina, alla cerimonia funebre. Un abbraccio.”

I funerali domani mattina , mercoledì 19 febbraio, in via Santa Tecla per la Collegiata di Santa maria a mare