Costa d’Amalfi: il Parco in campo per la tutela dell’agricoltura

L'incontro a Maiori per la tutela del territorio con il presidente del Consorzio di tutela del Limone di Amalfi Angelo Amato e il Tristano dello Joio, presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari.

Tutela dell’agricoltura della Costa d’Amalfi e valorizzazione e protezione dei terrazzamenti.

Questo pomeriggio di venerdì 21 febbraio 2020, a partire dalle 17.30 il Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari Tristano Dello Joio ha preso parte alla riunione dei soci Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP.

Inoltre, presso il Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo a Maiori sono presenti anche gli onorevoli Francesco Picarone e Fulvio Bonavitacola, per discutere degli interventi da adottare a tutela dell’agricoltura e a salvaguardia dei terrazzamenti.

L’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP.

Alle comunicazioni del Presidente Angelo Amato in merito anche alle azioni da intraprendere per far fronte ai danni subiti dagli eventi calamitosi del 20 e 21 dicembre scorsi, seguirà la relazione del Revisore dei Conti, l’approvazione del bilancio e l’approvazione del tariffario per il controllo dell’IGP Limone Costa d’Amalfi di Agroqualità.

Presenti i sindaci di Ravello, Tramonti, Amalfi, Maiori e Minori.

Foto e video di Valeria Civale e Michelangelo Nasto.