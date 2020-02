Gli ispettori ambientali del comune di Maiori, in seguito a sopralluoghi e pattugliamenti sul territorio comunale, hanno rinvenuto delle lastre in eternit abbandonate. Le sette lastre ondulate, di cui alcune intere della misura di 1 metro per 1 metro e 80 ed altre in pezzi, sono state trovate sulla strada che conduce al Castello di Thoroplano, un’area molto abbordabile per essere trasformata in ricettacolo per i rifiuti. Gli ispettori, che appartengono al nucleo dell’Enpa Costa d’Amalfi, dopo il ritrovamento hanno chiesto il supporto dei Carabinieri della locale stazione e della Polizia Municipale. Quanto all’autore dell’abbandono dell’eternit, le autorità stanno visionando le telecamere di zona, oltre ad una telecamera installata delle stesse guardie ambientali, per individuarlo. Gli ispettori ambientali monitorano quotidianamente il territorio di Maiori, fornendo all’ente comunale un collaborazione duratura ed efficace, che si protrae da oltre 10 anni. Il nucleo coordinato dal Presidente dell’Ente Nazionale Protezione Animali costiero, Benedetto Amato, assiste anche alle attività della Miramare Service, società in house del comune che si occupa dell’igiene urbana.