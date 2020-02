Maiori. Guida con tasso alcolico 3 volte superiore al consentito: denunciato un 30enne

Nell’arco del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno effettuato numerosi servizi volti a contrastare il fenomeno delle cd. “stragi del sabato sera”, intensificando i posti di controllo nella serata tra sabato e domenica: nel corso della nottata sono state oltre 50 le vetture controllate dagli uomini dell’Arma, 70 le persone identificate e molteplici i controlli con l’etilometro. Su tutto il territorio erano impiegate contemporaneamente 6 autovetture, al fine di garantire sicurezza agli utenti della strada che si mettono alla guida nel rispetto delle norme e della sicurezza. In particolare, in Maiori, un 30enne è stato deferito in stato di libertà al Autorità Giudiziaria di Salerno poiché si è messo alla guida, dopo aver fatto “baldoria” con gli amici, con un un tasso alcolico di quasi tre volte superiore al consentito. Per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida. Un’altra persona è stata invece sorpresa con un tasso alcolico appena superiore al limite minimo: in questo caso è scattato il ritiro della patente ed una sanzione amministrativa salata.