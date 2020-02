Maiori, il Gran Carnevale diventa laboratorio didattico sulla cartapesta

Le date della 47esima edizione Gran Carnevale di Maiori si fanno sempre più vicine, ma gli addetti ai lavori all’opera nella costruzione dei carri allegorici, nella giornata di ieri hanno ricevuto dei giovanissimi e curiosi ospiti, trasformando per un giorno i capannoni in un laboratorio didattico sulla cartapesta.

Gli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Socrate-Mallardo” di Marano di Napoli, hanno potuto assistere da vicino a questa affascinante arte e toccarla con mano, con i carristi maioresi che hanno spiegato le tecniche e fatto modellare la cartapesta agli alunni, che durante questi mesi hanno realizzato dei bozzetti ispirandosi agli stessi temi, che hanno dovuto sviluppare i gruppi del Gran Carnevale.

“È stata davvero una gran bella esperienza che speriamo possa verificarsi con maggiore frequenza e con tante altre scuole in futuro – scrivono gli organizzatori del Carnevale di Maiori su Facebook – Ringraziamo i dirigenti scolastici per la fiducia ed il professore Nello Arionte come referente di progetto”. Anche noi ci auguriamo che Maiori e il suo Carnevale, diventi sempre più punto di riferimento per tutta la Campania. (Foto Carnevale di Maiori)