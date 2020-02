Maiori. Gli orari ed i percorsi della SITA per le sfilate dei carri di Carnevale. In occasione delle sfilate dei Carri di Carnevale, la Sita Sud ha modificato alcune corse, per evitare blocchi del traffico.

Per quanto concerne Domenica 23 febbraio e 1 marzo 2020, Sita Sud, ha reso note le novità per quanto riguarda percorsi e orari tramite il proprio profilo Facebook:

“Si porta a conoscenza della Spett.le Clientela che nelle domeniche 23 febbraio e 01 marzo 2020, a seguito della comunicazione 0992 del 17.01.2020 emessa dal Comando Associato di Polizia Locale – Unità Operativa Maiori che prevede, per lo svolgimento della manifestazione indicata in oggetto, la chiusura al transito veicolare, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, del tratto di strada della SS 163 dal Km. 34,500 al Km. 35,300 (Lungomare G. Capone), sull’autolinea “Amalfi – Minori -Maiori – Cetara – Salerno” nonché “Maiori – Tramonti” saranno sospese le seguenti corse: