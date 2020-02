Maiori. Grande attesa per la sfilata conclusiva del Carnevale che si terrà domani, domenica 1 marzo. La manifestazione, come comunicato dal Comune, avverrà nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19 disposte dalla Regione Campania e delle indicazioni diffuse a livello nazionale, limitando l’annullamento esclusivamente alle manifestazioni previste nei luoghi chiusi, che saranno rinviate a date da destinare.

Domani, quindi, tutti in strada per assistere alla sfilata dei bellissimi carri allegorici e dei gruppi di ballo, tra musica, coriandoli ed allegria.

(Video e foto di Valeria Civale)