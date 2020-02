Maiori, Coronavirus e turismo: questo pomeriggio conferenza dei Sindaci

Questo pomeriggio si terrà un incontro tra i vari sindaci della Costa d’Amalfi per discutere del problema Coronavirus e delle problematiche legate al turismo. L’evento si terrà a Maiori.

Come ribadito nei giorni scorsi dalla stessa Conferenza dei Sindaci, tramite il delegato alla sanità Andrea Reale, non ci sono casi di coronavirus in Costiera Amalfitana: le analisi effettuate presso il centro specialistico dell’ospedale Cotugno di Napoli hanno infatti escluso che la persona analizzata, sospettata fosse infetta, sia affetta dal virus Covid-19.

Più volte è stato poi ribadito che, per garantire la piena funzionalità dell’apparato sanitario di emergenza, è indispensabile che siano rispettati i protocolli e le direttive disposti dalle autorità. In particolare non vanno intasate le strutture di pronto soccorso in base a sintomi generici come febbre alta o tosse, che possono riferirsi a una molteplicità di patologie: occorre che le unità di intervento possano dedicarsi ai soli casi realmente sospetti, che riguardano chi può aver avuto contatti con persone contagiate.

E’ stato anche ribadito che è necessario il rispetto assoluto delle norme di igiene, a partire dal lavaggio ripetuto delle mani. Chi ha dubbi da chiarire o indicazioni da chiedere deve in prima battuta rivolgersi ai numeri telefonici predisposti dal Ministero o dalla Regione oppure al medico curante. Va ribadito che l’organizzazione sanitaria nazionale e locale è pienamente impegnata nelle misure rivolte al controllo del contagio e all’assistenza alle persone malate.

Per quanto riguarda la situazione turismo, ancora non c’è stato un calo consistente di visite o in generale di disdette: ricordiamo che in questo periodo dell’anno, prevalentemente, si parla di turismo mordi e fuggi in Costa d’Amalfi. Un leggero calo di presenze è stato però registrato per quanto riguarda gli arrivi dal sud est Asiatico. Insomma, la situazione va monitorata, senza allarmismi.