Maiori e Cetara festeggiano insieme il Carnevale per il 2°anno consecutivo. A giudicare dai preparativi, il Gran Carnevale di Maiori sarà spettacolare così come lo è stato l’anno scorso.

Positanonews riporta in esclusiva il backstage dei preparativi di alcuni dei carri principali della sfilata. Il tema del carro in questione è la musica, con le figure che hanno reso grande quest’arte come Michael Jackson, John Lennon e Jovanotti. Immancabile anche Charlie Chaplin ed il tema cinema, soprattutto in occasione del centenario trascorso dalla nascita di un colosso come Federico Fellini.

La prima uscita dei carri è prevista per domenica 22 febbraio, ma già li vedremo allineati sabato 21. Giorni per i quali si prevede un afflusso di pubblico superiore agli anni precedenti, anche grazie alla lotteria del Gran Carnevale Maiorese, che contribuisce al coinvolgimento di tutta la cittadinanza. I biglietti della lotteria sono già in vendita al costo di 2€ ciascuno e coinvolge i seguenti punti vendita: Sisa Netto via orti/via n. Chiunzi, Cafe Marcel, Billy’s Gym, Puntoffice, Bar Porticciolo, Bar Mediterraneo, Bar Reginna, Gelateria “La Divina”, Cico’s Pub, Macelleria “da Errico”, Macelleria Vi.Ba.

Foto e Video: Sara Ciocio e Lucio Esposito in esclusiva per Positanonews