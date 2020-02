Lutto nel mondo del giornalismo. Ci Lascia Silvio Elia Ferrara, stroncato da un brutto male.

Amava la vita, lo sport e il suo lavoro. Silvio Elia Ferrara, giornalista serio e persona perbene, conosciuto per aver partecipato a svariate trasmissioni sportive legate al calcio e per aver esposto le sue idee sempre in maniera garbata e signorile, se ne va all’età di 57 anni, dopo aver combattuto con tutte le sue forze, il male che lo aveva colpito. Il combattimento era anche la sua passione: praticava la boxe ma era erano gli stadi del Napoli e delle altre squadre campane ad aver contato sovente la sua presenza! Tantissime dimostrazioni di affetto e di stima in questo giorno da parte dei colleghi che sui social si sono adoperati a lasciargli un ricordo. Noi di Positanonews esprimiamo il nostro cordoglio e mandiamo un abbraccio alla famiglia.