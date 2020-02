Lutto a Como e Positano . E’ morta a soli 54 anni la stilista Francesca Gianoli . A farcelo sapere l’amico Attilio Bollini, amico da 15 anni di Positanonews, che ha Positano nel cuore per una vita passata nella perla della Costiera amalfitana, quasi mezzo secolo da noi, e lo ringraziamo. Francesca Gianoli ha collaborato con tanti a Positano e anche con prestigiose marche nazionali. Conosciutissima in città per l’atelier di moda nella splendida corte di via Paolo Carcano che da anni aveva avviato con la sorella Cristina.

La stilista è morta lunedì a 54 anni, a seguito di una battaglia contro una malattia. Poco più di 3 anni fa era rimasta vedova di Alberto Casartelli, che era venuto a mancare improvvisamente a 51 anni proprio mentre era in vacanza con la moglie Francesca e il loro unico figlio. A quel dolore oggi si aggiunge quello per la morte di Francesca, una donna solare. Tutti la ricordano come una persona carismatica, sempre con il sorriso e piena di vita.