Longobardi: Trail Campania importante evento per lo sport e per il territorio

Alfonso Longobardi, Consigliere regionale della Campania e Vicepresidente della commissione bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Anche quest’anno, con grande orgoglio, rappresento la Regione Campania alla presentazione ufficiale della manifestazione ‘Trail Campania’.

Si tratta di un appuntamento ormai consolidato ed atteso, che vede protagonisti migliaia di sportivi nella meraviglia location della penisola Sorrentina ed Amalfitana.

Questa manifestazione è molto importante perché mette insieme elementi indissolubili della nostra terra, ovvero sport, salute, benessere, ambiente e natura.

Si tratta di una iniziativa straordinaria e affascinante per la quale siamo in prima linea per valorizzare le Eccellenze Sportive della nostra Regione. Voglio ringraziare gli organizzatori ed in particolare l’amico Michele Volpe che con il suo team da anni organizzano un evento di grande rilievo e spessore, agonistico e sociale.

Ritengo , come già detto in occasione di altre analoghe iniziative , che eventi di questo tipo vadano inseriti in un programma organico che valorizzi il nostro territorio per renderlo sempre più organizzato e accogliente, così da attrarre sempre più turisti e sportivi.

Abbiamo una terra stupenda, da difendere e promuovere: lo sport in tal senso costituisce da sempre un momento di grande aggregazione e socialità”.