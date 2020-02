Londra post – Brexit: prezzo alle stelle per case in vendita e affitto

Secondo le previsioni di Savills gli affitti nel settore lusso della capitale aumenteranno dell’1% nel 2020 e del 10,9% nei prossimi cinque anni. Numeri preoccupanti per i britannici, riportati da Il Sole 24 Ore.

Secondo le previsioni del gruppo immobiliare Savills, infatti, gli affitti nel settore lusso o prime della capitale aumenteranno dell’1% nel 2020 e del 10,9% nei prossimi cinque anni. Come ciliegina sulla torta per i proprietari, si prevede un incremento ancora più marcato del valore degli immobili prime, del 20,5% nel centro di Londra e dell’11,5% in altri quartieri della capitale.

Anche Knight Frank prevede un aumento del 10% totale nel prossimo quinquennio, una media del 2% all’anno dal 2020 fino alle prossime elezioni previste per il 2024.