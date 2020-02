Leone Gargiulo col PD, Sagristani Fratelli d’Italia, Cuomo Lega pronti per le Regionali in Penisola

Pronti per le regionali in penisola Sorrentina. Tra i nomi dei candidati oltre al sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo con la lega di Salvini nella quota per la Regione Campania Ci saranno probabilmente Anche l’ex sindaco di Massa Lubrense Leone Gargiulo con il Partito Democratico è il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio sagristani con Fratelli d’Italia visto che il Presidente del Consiglio Gennaro Ruocco è diventato il coordinatore del Movimento questo lascia pensare che il primo cittadino possa essere il candidato per uno scranno a NAPOLI, o sarà Davide Infuso, ovviamente al momento sono tutte ipotesi che però a breve si concretizzeranno come al solito Comunque in penisola Sorrentina è difficile riuscire a fare la quadra ed è difficile esprimere un consigliere vista la frammentazione dei voti in genere ci riescono meglio da Agerola e da Vico Equense due sono più organizzati in questi due comuni Comunque si fa il nome da una parte di Luca Mascolo e Michele Pisacane e dall’altra di Gennaro cinque possibile candidato anche Maurizio Cinque quindi una sfida fra i due a Vico