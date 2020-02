Legge di Bilancio 2020: pronti 10 milioni di euro per i Comuni in Provincia di Salerno. Ecco come saranno ripartiti

Buona notizia per i Comuni in Provincia di Salerno. La legge di bilancio per questo 2020 ha previsto per altri cinque anni il cosiddetto Piano Spagnolo, un piano che prevede l’assegnazione ai comuni italiani di circa 500 milioni di euro per gli anni che vanno dal 2020 al 2024. Cifre che dovranno essere utilizzate per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Si parla di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche.

Per i 158 Comuni della Provincia di Salerno sarà disponibile un contributo di 10 milioni 158mila euro da destinare a interventi non già integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto alla programmazione triennale. E’ fissato al 15 settembre 2020 il termine entro il quale dovranno essere avviati i lavori. In caso contrario i contributi non impegnati, verranno revocati e riassegnati.

Per tale ragione il presidente di Ance Aies Salerno, Vincenzo Russo, ha sollecitato i Comuni ad attivarsi velocemente per cogliere questa opportunità. “L’Ance è sempre disponibile a fornire ai Comuni tutto il supporto necessario per usufruire delle risorse assegnate e dare risposte immediate alle esigenze del territorio e del settore ma bisogna attivarsi e non attendere altro tempo. Il piano piccoli cantieri è una misura che ha ottenuto risultati positivi e su cui il Governo ha deciso di scommettere. Per questo ci auguriamo che il meccanismo in futuro venga ulteriormente incrementato e potenziato così da poter intervenire in maniera più incisiva nella messa in sicurezza dei nostri territori e favorire la ripresa del settore. Credo che il piano possa contribuire a proseguire e consolidare quella lieve ripresa dei livelli produttivi da parte degli enti territoriali”.

Ecco come verranno ripartite le risorse:

50.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

70.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione tra i 5.001 e 10.000 abitanti;

90.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione tra i 10.001 e 20.000 abitanti;

130.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione tra i 20.001 e 50.000 abitanti;

170.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione tra i 50.001 e 100.000 abitanti;

210.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione tra i 100.001 e 250.000 abitanti;

250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.