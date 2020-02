Le”Contaminazioni “di Lucio de Simone a Cava dè Tirreni

Una mostra di ceramica diversa, “contaminata”, emozionale è quella che si terrà presso Proposte Lab a Cava dè Tirreni. Lucio de Simone,ceramista vietrese, sotto la direzione artistica di Antonio Perotti, per la prima volta propone il suo essere ceramista, con opere uniche che danno il senso di una visione romantica di un lavoro che nei secoli ha mantenuto inalterato il suo corso, ma che oggi, de Simone, cerca di trasferirlo in una realtà quasi metafisica. I lavori di Lucio de Simone, sono realizzati interamente da lui, dalla forma argillosa alla colorazione, passando per una sorta di collage metafisico in cui è sempre possibile trovare l’identità dei suoi maestri. Colori della Costiera, modellazioni che richiamano le coste amalfitane, emozioni e sensazioni che si possono vedere e toccare, come solo nelle più belle opere ceramiche è possibile dare. Una mostra che sarà possibile visitare dal 15 febbraio al 7 marzo, con lo scopo di emozionare e di ribadire ancora di più il profondo legame che lega Lucio de Simone alla sua Vietri sul Mare, passando per le conoscenze derivategli dai suoi grandi Maestri, mettendo però nelle sue opere, il suo cuore ed il suo sorriso.

Antonio Di Giovanni