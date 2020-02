Le scuse della Curva Nord Brescia dopo il match Brescia-Napoli.

Hanno fatto molto discutere gli ennesimi cori beceri intonati, questa volta dai tifosi del Brescia e rivolti ai Napoletani durante la partita di campionato di ieri sera allo stadio Rigamonti. I Bresciani avrebbero più volte gridato “Napoletano Coronavirus” sotto le orecchie attente di tutto lo stadio, comprese quelle degli arbitri che, come al solito avrebbero fatto finta di nulla, non interrompendo la gara. Quest’oggi sono arrivate le scuse da parte della curva nord con questo comunicato: “Il nostro voleva solo essere uno sfottò goliardico con cori che ci sono da 50 anni a questa parte e che non hanno mai fatto del male a nessuno ( questo per i moralisti attuali e perbenisti fantomatici). Ci rendiamo conto però di avere sbagliato dato che il nostro Paese sta affrontando il possibile sviluppo di questo male e chiediamo scusa alle famiglie italiane coinvolte”. Con la scusa dei “cori goliardici” che tra l’altro non hanno mai fatto ridere nessuno, si sono negli anni coperti i peggiori insulti. Sperando che prima o poi si possa interrompere questa catena, noi continueremo a sostenere sempre lo sport…quello in campo!