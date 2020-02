Lasagne di Carnevale: ecco la ricetta della prelibatezza partenopea

E’ arrivato il Carnevale e, da veri campani, non possiamo esimerci dal preparare tante prelibatezze tipiche del nostro territorio. Una di queste, sicuramente, è la famosa lasagna di Carnevale, un piatto tipico della tradizione napoletana, ricchissimo di ingredienti.

Non si tratta della classica lasagna, quella bolognese per intenderci, ma è una variante napoletana. In primis cambia la sfoglia, che in questo caso sarà di semola di grano duro, senza uova. Addirittura, si racconta, che la ricetta fosse antichissima, tanto che Re Ferdinando di Borbone andasse ghiotto di questa lasagna. Oltre al tipo di sfoglia, a differenza di altre lasagne, viene utilizzato il ragù, e poi le polpettine fritte, la ricotta e le uova sode.

Ecco la ricetta per 8 persone.

Ingredienti:

300 gr di sfoglie di lasagne

400 gr di fior di latte

3 uova

400 gr di ricotta romana

100 gr di pecorino

Polpettine fritte (circa 250 gr di carne trita)

Ragù.

Mettere la ricotta in una ciotola ed aggiungere una parte del ragù preparato in modo tale da poterla lavorare con facilità (con una forchetta per esempio). Cuocere per qualche minuto in acqua bollente salata, con aggiunta di qualche goccia di olio, le sfoglie di lasagne. Man mano che saranno cotte sollevarle e metterle ad asciugare su di un canovaccio pulito.

Tagliare a fette le uova sode, precedentemente bollite. Preparare la lasagna cospargendo la pirofila con un mestolo di ragù. Adagiare quindi il primo strato di sfoglie e ricopritelo con della ricotta. Aggiungere quindi il fior di latte a tocchetti e poi le uova. Ripetere i passassi mettendo anche le polpette e la spolverata di pecorino. Cuocere a forno caldo, 200°, per circa mezz’ora.