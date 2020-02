L’appello dell’associazione “L’Amo di Capri”: salviamo la lucertola azzurra dal turismo di massa

Capri. La lucertola azzurra è una rara sottospecie della lucertola campestre. Vive esclusivamente sui famosi Faraglione ed il suo colore singolare è di origine endemica, per un fenomeno chiamato melanismo. I rettili cominciarono a cambiare colore per adattarsi all’ambiente ostile dei Faraglioni, caratterizzato dalla scarsa vegetazione e dal poco cibo. i rettili cominciarono a cambiare colore. Infatti, le lucertole scure assorbono più calore e diventano così maggiormente veloci nella caccia e resistenti alle intemperie. Ma ora la sicurezza della lucertola azzurra è messa seriamente a rischio dalla presenza dei tanti turisti che ogni anno – specie in estate – raggiungono l’isola ed i Faraglioni compromettendo gli ecosistemi e, conseguentemente, la sopravvivenza del raro rettile.

A lanciare l’allarme è l’associazione “L’Amo di Capri” che tenta per tutto il 2020 di salvaguardare l’inestimabile valore naturalistico e faunistico dell’isola di Capri, dando vita alla campagna di sensibilizzazione e tutela “Save the blue lizard”. L’obiettivo è tutelare la lucertola azzurra ed il suo habitat, (Faraglioni e Monacone). In realtà sul territorio isolano esistono due fantastiche sottospecie, la lucertola azzurra (podarcis siculus coeruleus) e la lucertola del Monacone (podarcis siculus monaconensis). Queste lucertole, adattandosi nel corso del tempo alle “isole” in cui vivono, hanno riportato dei mutamenti cromatici, creando dei veri capolavori della natura. Patrimonio di inestimabile valore naturalistico e faunistico che viene messo a dura prova non solo per il difficile equilibrio del loro habitat, ma perché viene sottoposto a stress smisurati nei periodi estivi. Oggi molti giovani isolani non credono alla loro esistenza e troppo spesso diventano oggetto di richieste di vendita o addirittura oggetto di barbarie. Da qui l’appello dell’ Amo di Capri: “Con i livelli attuali di turismo selvaggio occorrono normative specifiche alla tutela delle sottospecie e del loro habitat, Capri non può perdere un patrimonio di inestimabile valore naturalistico e turistico come questo”.