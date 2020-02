La toponomastica di MINORI. Da Apicella a di Lieto e Amorino, tante intitolazioni di strade possibili

Minori, Costiera amalfitana . Già altre volte, e non da ieri, abbiamo avuto modo di sollecitare l’attenzione degli amministratori comunali verso la toponomastica comunale

Ora, da un pò di anni, Minori è governata dal ” sindaco del fare, dal sindaco presenzialista, dal sindaco attento” per cui siamo spinti ad insistere, contando sulla sua intraprendenza, su una richiesta che forse gli amministratori non hanno presente o non sono stati accorti a recepire, abbastanza distratti da altro.

Noi non pensiamo in realtà possano essere attuali alcune intitolazioni di strade o piazze a persone che con la Minori sociale, artigianale, turistica, intellettuale non hanno a che fare ( tutto il rispetto, ma…). Non ha senso, pensiamo, piazza Umberto I°(all’origine piazza del Popolo), via Roma, via Vittorio Emanuele, via strada nuova (la parte alta) e cosi via.

Ci sono, oltre queste strade, tanti slarghi che si prestano all’intitolazione di personaggi minoresi che si sono distinti in passato e di recente, per cui si contrbuirebbe anche a sollecitare l’interesse dei nostri giovani per la storia della propria cittadina. Non è opportuno dimenticare i nomi dei sindaci Francesco di Lieto, di Trucillo, di Angelo Amorino, di don AndrEa di Nardo, di Pasquale Ruocco, del ristoratore pioniere del turismo e dell’accoglienza Alfonso Apicella. di Luigi di Lieto , memoria storica, e di altri certamente non meno importanti

Attendiamo da un pò di anni