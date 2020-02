La Street Art rende omaggio alla bellezza di Sofia Loren con un murales sulla facciata di un edificio di Gragnano

Gragnano. La Street Art porta la bellezza dell’arte nelle città e trasforma dei grigi ed anonimi muri in quadri all’aperto. Un modo per avvicinare tutti all’arte senza bisogno di andare in giro per musei o gallerie. E la bellezza dei murales non ha nulla da invidiare alle grandi opere che si ammirano al chiuso delle pinacoteche. E di recente, sulla facciata di un palazzo di via Quarantola a Gragnano, è comparso un murales enorme che ritrae una delle attrici più affascinanti campane ma anche italiane, la grande Sofia Loren, icona di bravura e di bellezza. La Loren è ritratta con i suoi grandi occhi azzurri e con degli orecchini a forma di pasta, un omaggio a quello che è il prodotto di eccellenza di Gragnano, che ha chiesto di essere riconosciuta come città mondiale di eccellenza enogastronomica. Un’idea che è stata realizzata magistralmente dall’artista italo-spagnola Leticia Mandragora. Il sindaco della città Nello D’Auria considera il murales come la realizzazione di un sogno, di un’idea cullata a lungo e studiata nei minimi particolari, per la quale sono stati necessari molti giorni e molte notti di lavoro. L’idea era proprio quella di creare un’immagine che potesse lasciare tutti a bocca aperta, per la sua bellezza e per la sua unicità. Alla fine, dopo tante ricerche, la scelta è caduta su Sofia Loren, che incarna alla perfezione le caratteristiche desiderate. Una donna bella, solare e conosciuta in tutto il mondo. Questa è la seconda opera di street art realizzata a Gragnano. La prima si trova in Via Nuova San Leone ed è dedicata ad un’altra icona partenopea, il grande Totò, ritratto mentre mangia gli spaghetti nella famosa scena di “Miseria e Nobiltà” .