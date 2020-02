LA SQUADRA NERAZZURRA CHE DIVERTE E’ L’ATALANTA GIOIA IN CHAMPIONS

LA CRONACA DELLA PARTITA

4-1: al 23′ del st, errore di Palomino, palla che arriva a Cheryshev, che calcia dalla distanza e supera Gollini

4-0: al 18′ del st, palla per Hateboer che si dirige verso Domenech e lo trafigge con una chirurgica conclusione

3-0: al 12′ del st, Freuler fa partire un destro a giro dal limite che si insacca nella porta di Domenech

2-0: al 42′ del pt, Ilicic, da fermo, fa partire un destro potentissimo che si insacca all’incrocio dei pali

1-0: al 16′ del pt, Gomez fa partire un cross basso sul secondo palo per Hateboer, che di prima supera Domenech.

“Siamo soddisfatti di questa vittoria e soprattutto di questo vantaggio: alla vigilia, avrei firmato per andare a Valencia nel ritorno con tre gol di vantaggio”: Gianpiero Gasperini esce felice dall’andata degli ottavi di Champions, dopo il 4-1 al Valencia, ma sottolinea anche i rischi del ritorno. “Al ritorno dovremo fare piu’ attenzione a certe situazioni: stasera – ha detto il tecnico a Sky – abbiamo perso palle in uscita e rischiato. Al Mestalla dovremo evitarlo: voglio segnare un gol anche li’, non solo una serata di sofferenza”. “Per come e’ andata la serata – ha concluso Gasperini – ci rimane persino qualche rammarico, per le occasioni sprecate: tre gol di vantaggio sono un bel bottino, ma stasera non esulto. Preferisco esultare tra tre settimane”. (ANSA).