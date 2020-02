LA PASTIERA NAPOLETANA. COME FARLA DOVE IMPARARE

Il 12 marzo 2020, presso la Palmieri Accademy, in via Crawford 16, alle 16.30, lo Chef maestro pasticciere Salvatore Severi terrà un corso gratuito per chi volesse apprendere l’arte dolciaria di far pastiere, ma anche per chi è già esperto e vuole confrontarsi. Salvatore Severi, opera ormai da tempo presso un noto albergo della penisola sorrentina, ha sentito l’esigenza di condividere il ricettario e la manualità di questo dolce antico, perché negli ultimi anni si è scivolati verso una personalizzazione di ogni massaia, di ogni casalinga che si ingegna, tale e tanta da ottenere tanti prodotti diversi per quante sono le signore. E’ vero ogni ricetta ha le sue varianti, ma quando si perde la bussola, non si chiama più pastiera napoletana.