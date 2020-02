La Juve Stabia agguanta il pareggio tra gli applausi finali del Menti.

Finisce 2-2 al Menti la partita tra la Juve Stabia e il Trapani che ha visto quest’ultimo essere più propositivo nel primo tempo quando, alla mezz’ora di gioco passa in vantaggio con il gol di uno straordinario Pettinari. La Juve Stabia non ha reazione ed il primo tempo si chiude sul risultato di 0-1. Nella ripresa è sempre il Trapani a rendersi pericoloso e Taugourdeau chiude i conti, trasformando il rigore concesso al 7′; mister Caserta non si sta e mette dentro Bifulco e Tonucci e proprio quest’ultimo, con un colpo di testa su punizione di Calò, accorcia le distanze, segnando il suo primo gol con la maglia gialloblù. Il pubblico delle Vespe comincia a crederci e ad incitare i ragazzi e così, al 35′ Luperini commette un brutto fallo ai danni di Addae ed è calcio di rigore per gli stabiesi. Forte non sbaglia e segna il gol del pareggio.