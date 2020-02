LA FONTANA SORRENTINA DI PIAZZA CASTELLO. PRESENTAZIONE N°38 LA TERRA DELLE SIRENE.

Presentazione del “La terra delle Sirene ” n° 38, sabato 15 febbraio 2020 alle ore 17.30 nella sala Consiliare del Comune di Sorrento.

Si parlerà della graziosa fontanina che si trovava sul ponte d’ingresso a Sorrento, in Piazza Castello, oggi Piazza Tasso, uno di punti più pittoreschi e vivaci della città. La fontana fu raffigurata in numerose pitture, anche di Teodoro Duclère, Giacinto Gigante e Pompeo Correale.

Più volte ristrutturata, la fontana fu smantellata quando, nel 1866, con un duro intervento urbanistico, fu aperto l’attuale Corso Italia. In seguito, nel 1873, fu rimontata in un punto diverso della piazza.

Nel 1895 il Capasso attestò che la fontana era crollata nel burrone. Essa aveva tuttavia attirato l’attenzione di uno scrittore inglese in viaggio in Italia, George Gissing, che ne parlò in un suo romanzo del 1890. La testimonianza di Gissing permette di ricostruire correttamente l’iscrizione latina che compariva sul monumento, oggi incorporata nella fontana pubblica di vico S. Antonino.