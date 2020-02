La Fiera del Cioccolato torna a Napoli per San Valentino

La fiera del cioccolato torna a Napoli, allestendo Piazza Dante di numerose casette di legno, ognuna con le sue gustose specialità: cioccolatini ripieni, creazioni artigianali, un mix tra fondente, bianco e al latte… Si accontentano tutti i palati, anche quelli più esigenti! Napoli ha più volte ospitato i Chocoland stand, ma stavolta si predilige la festa di San Valentino e quindi, per l’occasione, si propongono decorazioni e confezioni, abbelliti con immancabili cuori rossi. Una piacevole passeggiata per grandi e piccini, per abbandonarsi all’inconfondibile scioglievolezza del cioccolato. La manifestazione ha avuto inizio il 12 febbraio e resterà fino a domenica 16, con la mascotte Winnie the Pooh che vi regalerà calorosi abbracci.

Dolci auguri a tutti e buon San Valentino da Positanonews.

Pamela Cuomo