Dopo la cittadinanza onoraria a Ravello: Antonio Scurati nominato Commendatore della Repubblica

Ravello, Costiera amalfitana. Una delle cittadinanze onorarie più giuste e appropriate mai date, quella ad Antonio Scurati , data dal sindaco Salvatore Di Martino lo scorso agosto 2019. Semplicemente è stato “riconosciuto” uno stato di fatto, Scurati, come ha detto e sanno tutti qui nella Città della Musica, è un “paesano”.

«Ho avuto la fortuna di trascorrere qui le mie lunghe estati di bambino racconta Mamma portava me e i miei due fratelli a Ravello – ricordava Scurati – non appena finiva la scuola e ci restavamo per quasi tre mesi».

Notizia delle ultime ore è invece l’onorificenza concessa dal Capo dello Stato Sergio Mattarella allo scrittore Antonio Scurati nominato Commendatore dell’Ordine al Mertio della Repubblica Italiana come un presentare caso di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.