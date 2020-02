La città di Amalfi piange la scomparsa di Carmela Torre fu Andrea

Lutto ad Amalfi per la scomparsa di Carmela Torre fu Andrea. Ne piangono la morte i fratelli Salvatore e Giuseppe, le sorelle Anna, Raffelina e Rita, i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. La salma proveniente dall’Ospedale di Salerno giungerà in Cattedrale domani 4 febbraio alle ore 16.00 per la celebrazione del rito funebre. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla famiglia per il lutto che li ha colpiti.