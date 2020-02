La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia sequestra un quintale di prodotti ittici a Torre Annunziata e Poggiomarino

Gli uomini della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, durante un’attività di controllo finalizzata alla tutela della salute del consumatore, hanno sottoposto ad ispezione alcune pescherie di Torre Annunziata e Poggiomarino per accertare in particolare la tracciabilità dei prodotti, le norme sanitarie di conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici. L’ispezione ha consentito il rinvenimento di circa un quintale di prodotto ittico privo di documenti relativi alla tracciabilità ed in cattivo stato di conservazione. Il prodotto è stato posto sotto sequestro e sono stati elevati verbali amministrativi per circa 6.000 euro.

Il Comandante della Capitaneria di Porto stabiese, Ivan Savarese, ha sottolineato che la serrata attività di controllo proseguirà incessantemente anche nei prossimi giorni, al fine di garantire la tutela dei consumatori in tutta la giurisdizione di competenza, per evitare che prodotti ittico di dubbia provenienza arrivi sulle tavole dei cittadini.