La casa del futuro sarà progettata intorno alla cucina, come è stato mostrato nella mostra “Das Haus” alla fiera imm cologne 2019. La casa esposta alla prima fiera del design di quest’anno, infatti, è stata progettata attorno a stanze aperte per consentire flessibilità e adattarsi al nostro stile di vita in continua evoluzione. La cucina era una grande isola cucina nel mezzo del soggiorno, in giallo e acciaio, un bellissimo elemento di design che era anche molto funzionale.

La tendenza a piano aperto sta portando molte innovazioni interessanti che diventeranno sicuramente popolari nei prossimi anni. Sto pensando, ad esempio, ai piani cottura a induzione con cappa integrata, oppure a bellissime soluzioni per i forni da incasso da integrare perfettamente nelle pareti dei contenitori.

Finiture di mobili lucidi, carte da parati, tessuti, ispirati alle vibrazioni degli anni Venti dello stile Great Gatsby, sono diventati davvero di tendenza negli ultimi tempi e sono qui per rimanere. Arricchiscono gli interni con nuovi effetti vibranti, rendendo gli spazi più preziosi.

Il metallo non sarà utilizzato solo come accento su elementi secondari, come ad esempio lampade e maniglie, ma le finiture in metallo saranno popolari per gli elettrodomestici e gli elementi di arredo, come piastrelle e altre finiture. cubbies e isola sono presenti nei progetti di design della cucina della nuova stagione.

Insieme alle cucine colorate, le cucine total black sono una nuova tendenza che sarà enorme nei prossimi anni. Il nero totale è il nuovo bianco totale, possiamo dire. Il total black è senza tempo ma super elegante, ma è anche una scelta davvero forte. Il consiglio è quello di mantenere il design semplice e aggirare pochissime finiture, abbinando sempre le superfici adeguatamente opache e lucide tra di loro.

Un’altra finitura che è di tendenza ora per il design della cucina è sicuramente il vetro. Dal vetro trasparente a quello strutturato e satinato, questa tendenza segue una tendenza più grande nel design, che sta vedendo un grande ritorno di tutti i tipi di vetro. All’ultima Milano Design Week, ad esempio, molti marchi e designer hanno mostrato pezzi di arredamento