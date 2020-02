Juve Stabia. Roberto Vitiello: “la strada è lunga e tortuosa, la classifica è corta”.

Roberto Vitiello, capitano della Juve Stabia, a due giorni dalla trasferta a Cittadella, si è presentato in conferenza per parlare dell’andamento della sua squadra, in questo particolare periodo del campionato. Dopo la straordinaria vittoria con il Crotone, che il capitano reputa essere un team di serie A con un gioco di alto livello, bisognerà affrontare il prossimo match con altrettanta grinta e con tutti i giocatori al servizio dei compagni. Determinanti sono stati finora l’attaccante Francesco Forte con i suoi 11 gol, la crescita del tecnico Fabio Caserta che è riuscito a dare un’impronta alla squadra e l’autostima che cresce man mano in seguito ai risutati che si stanno ottenendo partita dopo partita. La strada, però, è ancora lunga e tortuosa e “non si dovrà mai abbassare la guardia perché la classifica è molto corta”.