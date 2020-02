Juve Stabia, probabili formazioni.

Alle 15 al Menti di Castellammare in campo la Juve Stabia che dovrà vedersela con il Trapani, penultimo in classifica e a caccia di punti. La squadra delle Vespe, invece, con una vittoria, avrebbe la possibilità di agguantare l’Entella, a 35 punti, che nell’anticipo di ieri ha perso in casa per 2-1 con il Crotone.

Di seguito le probabili formazioni e ballottaggi.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Provedel; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Mallamo, Calò, Addae; Canotto, Bifulco; Forte. A disp.: Russo, Fazio, Allievi, Mezavilla, Ricci, Di Gennaro, Izco, Buchel, Mastalli, Calvano, Di Mariano, Rossi. All. Caserta.

BALLOTTAGGI: Mallamo-Izco 55%-45%; Bifulco-Di Mariano 55%-45%.

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Fornasier, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Biabiany, Pettinari. A disp.: Stancampiano, Kastrati, Buongiorno, Ben David, Pagliarulo, Coulibaly, Scaglia, Aloi, Odjer, Piszczek, Dalmonte, Evacuo. All. Castori.

BALLOTTAGGI: Fornasier-Buongiorno/Pagliarulo 50%-30%/20%; Colpani-Coulibaly 55%-45%; Biabiany-Piszczek 55%-45%.

ARBITRO: Baroni di Firenze (Dei Giudici-Cipressa).