Juve Stabia. Le Vespe volano in Arabia Saudita.

Le Vespe volano in Arabia Saudita grazie ad Andrea Langella, socio fondatore della Siroil, azienda leader da oltre 10 anni nella produzione e commercializzazione di lubrificanti e presidente della S.S. Juve Stabia. Langella in questi giorni si trova in Arabia per un viaggio di lavoro e ha postato un video in cui si vede presumibilmente un socio di affari arabo mostrare un gagliardetto delle Vespe ed esclamare un bellissimo e molto sentito: “Forza Juve Stabia!!”. Proprio a causa di questi frequenti viaggi del presidente Langella, sta nascendo anche da quelle parti una grande passione e un grande interesse verso le Vespe e verso il marchio Juve Stabia da parte degli appassionati di calcio arabi.