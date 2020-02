Juve Stabia – Crotone, le formazioni ufficiali.

In campo tra pochi minuti, in questa 24^ giornata del campionato di Serie B la Juve Stabia e il Crotone al “Menti” di Castellammare di Stabia. Tante le assenze per mister Caserta che opta nuovamente per il 4-2-3-1, con Forte unica punta supportato da Mallamo, Bifulco e Canotto; a centrocampo si ripresenta il duo Calò-Addae mentre in difesa, nuova fiducia a Germoni, dopo l’ottima prestazione di Ascoli. Il Crotone scende in campo con il 3-5-2 confermato. Maggiori ballottaggi in difesa, con Curado, Marrone e Cuomo che alla fine partono titolari.

Ecco le formazioni ufficiali:

Juve Stabia (4-2-3-1): Provedel; Vitiello, Fazio, Troest, Germoni; Calò, Addae; Mallamo, Bifulco, Canotto; Forte

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Gerbo, Messias, Barberis, Benali, Molina; Armenteros, Simy.