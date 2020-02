Juve Stabia – Crotone 3-2: decide Addae al 90′.

Nel soleggiato pomeriggio di oggi, una partita scoppiettante con un primo tempo dalle mille emozioni. La Juve Stabia parte da subito aggressiva ma riesce a sbloccare il risultato solo al 14′ con il solito Francesco Forte, servito da un assist di Calò. Undicesima rete in campionato per il numero 32 stabiese. Il Crotone, però non resta a guardare e, dopo vari tentativi, raggiunge il pareggio con lo svedese Armenteros. Continua il buon momento per i calabresi che passano in vantaggio al 34′ con la “bestia nera dello Stabia”, Benali: a segno contro le Vespe per la terza partita consecutiva! La reazione dei padroni di casa è immediata, tiro su punizione di Calò sul quale il portiere Codaz nulla può. Finisce il primo tempo sul 2-2. Nella ripresa è il Crotone a farsi avanti con Mazzotta che sfiora la traversa direttamente da calcio d’angolo. Al 90′, però, calcio d’angolo battuto da Calò e splendido colpo di testa di Addae che mette fine ad un match entusiasmante! Finisce 3-2 per le Vespe che continuano a volare!