Italian Sport Awards, i premiati della Juve Stabia!

Ieri sera, all’hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, dove si è svolto l’Italian Sport Awards, la Juve Stabia è stata premiata come migliore squadra del girone C della stagione 2018/2019. I riconoscimenti sono andati a Clemente Filippi come miglior dirigente, a Ciro Polito come miglior direttore sportivo, a Fabio Caserta come miglior allenatore, a Nicholas Allievi come miglior difensore e a Daniele Paponi come miglior attaccante. Tantissimi i premiati anche della serie A tra cui Fabio Quagliarella, che di Castellammare è originario, come miglior bomber, Alex Meret come miglior portiere, il Napoli per la miglior tifoseria e la Roma per la miglior gestione social.