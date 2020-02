Istanbul, aereo in atterraggio esce di pista, si spezza e si incendia

Poco fa, un aereo civile della compagnia turca Pegasus Airlines, è uscito fuori pista atterrando nell’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul, in cui era arrivato dalla città di Smirne. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente ma sui social network circolano diversi video che mostrano l’aereo spezzato in due o più parti, e delle fiamme che escono dalla fusoliera. Il ministro dei trasporti turco Cahit Turhan ha detto alla televisione NTV che a bordo dell’aereo c’erano 177 passeggeri, e che nessuna persona è morta a causa dell’incidente. I feriti sono stati fatti scendere dall’aereo, ma non si hanno notizie chiare sulle loro condizioni di salute.