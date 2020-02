Ischia. Giovane investe con l’auto un 60enne uccidendolo. Si costituisce il pirata della strada

Tragedia questa mattina sull’isola di Ischia. Poco dopo le 7.00 un 23enne di Forio, mentre percorreva Via provinciale Lacco-Fagno alla guida di un’autovettura ha investito il 60enne Angelo Scaccino che in quel momento passeggiava a piedi, probabilmente sul ciglio della strada. L’investitore ha proseguito la sua corsa non fermandosi per prestare i primi soccorsi, probabilmente in preda alla paura per le conseguenze del suo gesto. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul luogo del sinistro per il 60enne non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Lacco Ameno. Il PM di turno ha disposto il sequestro della salma in attesa dell’esame autoptico. Dopo qualche ora dall’incidente l’investitore si è presentato spontaneamente alla locale Caserma dei Carabinieri, dove è stato tratto in arresto e dovrà rispondere di omicidio stradale ed omissione di soccorso.