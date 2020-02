Interruzione energia elettrica oggi a Scala , domani a Conca dei Marini

Lavori per l’Enel in Costiera amalfitana . Il Comune di Scala di fronte Ravello ha diffuso un avviso di interruzione di energia elettrica, prevista per domani mattina, mercoledì 5 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Domani mattina dall’altro versante della Costa d’ Amalfi la corrente elettrica mancherà a Conca dei Marini