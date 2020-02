Inter – Napoli di Coppa Italia ecco dove vederla e le formazioni Formazione Napoli per stasera, assenza di Insigne MILANO – L’Inter di Antonio Conte, reduce dall’incredibile vittoria in rimonta nel derby contro il Milan, ospita stasera alle ore 20.45 allo stadio Meazza il Napoli di Rino Gattuso per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Gli azzurri, che sembravano essersi messi alle spalle un periodo complicato dopo le due vittorie consecutive in campionato, domenica hanno perso in casa contro il Lecce (3-2). Il Napoli è arrivato fino a questa fase della coppa nazionale eliminando prima il Perugia (2-0) e poi i campioni in carica della Lazio grazie alle reti di Lorenzo Insigne, unico marcatore azzurro nella competizione. L’Inter, invece, agli ottavi ha superato il Cagliari (4-1), mentre nei quarti ha battuto la Fiorentina (2-1) grazie ai gol di Candreva e Barella. Dopo la sfida di stasera al Meazza, le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte il 5 marzo al San Paolo per il match di ritorno.

Inter-Napoli è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.

Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. ALL.: Gattuso.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

AGGIORNAMENTI

Formazione Napoli per stasera, assenza di Insigne per problemi al ginocchio (ma starà in panchina) e Ospina al posto di Elmas