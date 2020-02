Inter Napoli, il commento di Gigione Maresca “Ospina il migliore”

Ospina 8 Il migliore. Para nella situazione difficili e con un coraggio leonino.

Di Lorenzo 5,0– Male, molto male Sempre in affanno ed in difficoltà.

Maksimovic 6,5 – Qualche uscita fatta male e qualche chiusura nel primo tempo mancata. Ma nei secondi 45’ risulta essere un baluardo della difesa.

Manolas 6,5 – Non fa danni Questo è fondamentale.

Mario Rui 5.5 Molto impreciso Tiene bene la posizione ma i passaggi sono quasi tutti sbagliati.

Fabian8,5 Il Toscanini azzurro alla Scala del Calcio da lezione di saper dirigere alla grande la filarmonica azzurra. Riprende la bacchetta da direttore d’orchestra e da l’acuto finale con il goal della vittoria portando in trionfo la sua musica soave. Come un crescendo rossiniano la sua prestazione, iniziata timidamente aumenta d’intensità, perché protetto da Demme, fino al goal vincente.

Demme 6 – Partita di sostanza Posto di fronte a Brozovic non sfigura ma usa la sciabola al fioretto

Zielinski 4.5 Non convince neanche stasera. Sciupa una grossa occasione ma non incide sulla partita.

(dall’82’ Allan sv)

Callejon 6,5 – Copre bene un Di Lorenzo in fase calante. Abnegazione e serietà e professionalità vengono tutte messe in evidenza in questa sfida. Appena esce la sua mancanza si sente eccome Come sentiremo tutti la sua mancanza quando andrà via.

(dal 78′ Politano sv)

Mertens 6,5 – Gioca da falso nueve Si sacrifica, sa come gestire il dai e vai. In pratica dà profondità alla squadra. Sa anche dara una mano su Brozovic in prima battuta.

(dal 73′ Milik sv -.)

Elmas 7 – Buona prestazione del Macedone fatta da corsa e sostanza Manca una buona occasione ma sulla sinistra da un bel contributo.

Gattuso 6.5 Reduce dalle sciagure di campionato, si pone a specchio contro l’Inter costruendo una doppia linea Maginot davanti ad Ospina. L’unico neo quando sostituisce Callejon che fin allora manteneva coperta la fascia destra e proteggeva Di Lorenzo con Politano I risultati si vedano. Speriamo che in campionato continui a fare scelte giuste,