INTER ANCORA IN CORSA PER IL PRIMATO

I GOL

Udinese-Inter 0-2: al 26′ st Lukaku spiazza Musso dal dischetto e raddoppia. Penalty concesso per un fallo del portiere su Sanchez

Udinese-Inter 0-1: al 19′ st Lukaku la sblocca, con un piatto sinistro fa passare la sfera tra le gambe di Nuytinck e infila Musso

Formazioni – Friulani con Musso, Becao, De Maio, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema, Lasagna, Okaka. Nerazzurri con Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young, Lukaku, Esposito.

Trauma alla mano per Samir Handanovic _ Una brutta notizia per Antonio Conte che già non ha a disposizione il terzo portiere Berni per squalifica. In campo contro i friulani Daniele Padelli al debutto in campionato con la maglia dell’Inter. Il problema alla mano del capitano nerazzurro sarà valutato nelle prossime ore e, se confermato, la sua presenza potrebbe essere a rischio anche nel derby, partita in cui mancherà anche Lautaro Martínez squalificato.