Infodemia sul Coronavirus, l’allarme dell’OMS sui rischi di una comunicazione erronea del rischio e delle fake news . Vogliamo pubblicare questa riflessione su Positanonews il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina . L’Oms ha aggiornato la situazione dell’infezione da coronavirus e al 2 febbraio salgono a 14.557 i casi confermati. I decessi sono 304 e i Paesi coinvolti 23 (nessun nuovo Paese segnalato).

L’Oms con l’occasione fa il punto sulla sua attività e mette in guardia dall’”infodemia”, l’epidemia cioè di informazioni fake sul virus e sulla sua diffusione:

• l’Oms sta ricevendo informazioni sui casi da diversi paesi. Man mano che vengono resi noti ulteriori dettagli, l’OMS richiede ai paesi di condividere le informazioni in modo tempestivo, come specificato nella guida sulla sorveglianza globale per l’infezione umana con il nuovo coronavirus (2019-nCoV);

• la prima morte è stata riportata al di fuori della Cina, nelle Filippine. Il paziente era uno stretto contatto del primo paziente confermato nelle Filippine;

• a causa dell’elevata richiesta di informazioni tempestive e affidabili sull’équipe di comunicazione tecnica e social media del 2019-nCoV, l’ Oms che ha lavorato a stretto contatto per rintracciare e rispondere a miti e voci.

Gestire l’”infodemia” 2019-nCoV

L’epidemia e la risposta del 2019-nCoV sono state accompagnate da una massiccia “infodemia”, un’abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili e indicazioni affidabili quando ne hanno bisogno.

A causa dell’elevata richiesta di informazioni tempestive e affidabili su 2019-nCoV, i team di comunicazione del rischio tecnico e social media dell’Oms hanno lavorato a stretto contatto per rintracciare e rispondere a miti e voci. Attraverso la sua sede a Ginevra, i suoi sei uffici regionali e i suoi partner, l’Organizzazione sta lavorando 24 ore al giorno per identificare le voci più diffuse che possono potenzialmente danneggiare la salute del pubblico, come misure di prevenzione o cure false.

Questi miti vengono quindi confutati con informazioni basate sull’evidenza. L’Oms sta rendendo disponibili informazioni e consigli sulla salute pubblica sul 2019-nCoV sui suoi canali di social media (inclusi Weibo, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest) e sul sito Web.

Preparazione e risposta alla comunicazione del rischio paese e all’impegno della comunità (RCCE)

La comunicazione del rischio paese e l’impegno della comunità (RCCE) sono un intervento critico per la salute pubblica in tutti i paesi. I paesi dovrebbero prepararsi a comunicare rapidamente, regolarmente e in modo trasparente con la popolazione.

Tutti i paesi dovrebbero preparare le reti di comunicazione di sanità pubblica esistenti, i media e il personale di coinvolgimento della comunità per essere pronti per un possibile caso e per la risposta appropriata.

I paesi dovrebbero coordinare le comunicazioni con altre organizzazioni di risposta e includere la comunità nelle operazioni di risposta. L’Oms è pronta a coordinarsi con i partner per supportare i paesi nella comunicazione e nella risposta all’impegno della comunità.

Garantire una risposta incentrata sulle persone a 2019-nCoV

Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), Federazione internazionale delle società della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (IFRC) stanno coordinando gli sforzi con l’Oms per garantire che le raccomandazioni biomediche possano essere applicate a livello comunitario.

Queste organizzazioni sono attive a livello globale, regionale e nazionale per garantire che le popolazioni colpite abbiano voce e faccia parte della risposta. Garantire che le raccomandazioni e le comunicazioni globali siano testate, adattate e localizzate aiuteranno i paesi a controllare meglio l’epidemia 2019-nCoV.

E per questo l’Oms ribadisce i suoi obiettivi strategici:

• limitare la trasmissione da uomo a uomo, compresa la riduzione delle infezioni secondarie tra contatti stretti e operatori sanitari, la prevenzione di eventi di amplificazione della trasmissione e l’ulteriore diffusione internazionale dalla Cina che può essere ottenuto attraverso una combinazione di misure di sanità pubblica, quali identificazione rapida, diagnosi e gestione dei casi, identificazione e follow-up dei contatti, prevenzione e controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie, attuazione di misure sanitarie per i viaggiatori, consapevolezza- innalzamento della popolazione e comunicazione del rischio;

• identificare, isolare e prendersi cura tempestivamente dei pazienti, inclusa la fornitura di cure ottimizzate per i pazienti infetti;

• identificare e ridurre la trasmissione dalla fonte animale;

• affrontare le incognite cruciali relative alla gravità clinica, all’entità della trasmissione e dell’infezione, alle opzioni di trattamento e ad accelerare lo sviluppo di diagnosi, terapia e vaccini;

• comunicare informazioni critiche sui rischi e sugli eventi a tutte le comunità e contrastare la disinformazione;

• ridurre al minimo l’impatto sociale ed economico attraverso partenariati multisettoriali.